Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu İmranlı ilçesi Beğendik köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akgöz idaresindeki (35) 07 AYR 988 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Mahmud Sedeshi'ye ait 96 AAN 664 yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şeyda (32), Doğa (3) ve Alperen Akgöz (7) ile Şeyma (28) ve Akkız Erkarakuş (57) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Doğa Akgöz,

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anca Akgöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
        Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
        Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
        Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor
        Adıyaman'dan gelen karpuzlar Sivas'ta Gazze'ye yardıma dönüştü
        Adıyaman'dan gelen karpuzlar Sivas'ta Gazze'ye yardıma dönüştü
        Zara'da gençlik şöleni düzenlendi
        Zara'da gençlik şöleni düzenlendi
        Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
        Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor