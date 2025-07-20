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        Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:00
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        Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralının bulunduğu kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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