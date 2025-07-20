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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 33 yaralı (2)

        SİVASVALİLİĞİ: 4 ÖLÜ, 33 YARALISivas Valiliği İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:40 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:45
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 33 yaralı (2)
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        SİVASVALİLİĞİ: 4 ÖLÜ, 33 YARALI

        Sivas Valiliği İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        “Saat 17.50 sıralarında, ilimiz İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkiinde, Ağrı ilinden İzmir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapmıştır. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 43 vatandaşımızdan 4'ü hayatını kaybetmiş, 1 ağır olmak üzere 33 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır"

        Kaza yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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