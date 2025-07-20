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        Sivas'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:57
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        Sivas'ta otomobilin tıra çarptığı kazada 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.A. (35) yönetimindeki 07 AYR 988 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü yakınlarında M.S.K. idaresindeki 96 AAN 664 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan D.A. (3), Ş.A. (32), A.A. (7), Ş.E. (28) ve A.E. (57) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 3 yaşındaki D.A, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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