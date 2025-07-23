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        Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile anlaştı

        SİVASSPOR, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı hücum oyuncusu 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:19 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:19
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        Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile anlaştı
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        SİVASSPOR, Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı hücum oyuncusu 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaşmaya vardı.

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Kimpioka, kulüp başkanı Gökhan Karagöl'ün katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

        21 Şubat 2000 tarihinde İsveç'te dünyaya gelen ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı olan Kimpioka, futbola IK Sirius altyapısında başladı. Kimpioka, kariyerinde Sunderland, Southend United, AIK, Luzern ve son olarak St. Johnstone formaları giydi.

        Profesyonel kariyerinde 211 maça çıkan Kimpioka, 49 gol atarken, 15 asistlik katkı sağladı.

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