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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "dumansız hava sahası" uygulaması başlatıldı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bazı alanlarda "dumansız hava sahası" uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:46
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "dumansız hava sahası" uygulaması başlatıldı
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bazı alanlarda "dumansız hava sahası" uygulaması başlatıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "dumansız hava sahası" uygulamasıyla, kampüs genelinde tütün ve tütün mamullerinin kullanımının engellenmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında, kampüs içerisindeki açık ve kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına karşı farkındalık çalışmaları yürütülürken belirli bölgeler "dumansız alan" olarak işaretlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, sağlıklı nesillerin inşasında yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tütün kullanımına karşı ortaya koyduğu güçlü iradenin yükseköğretim kurumları için yol gösterici nitelikte olduğunu aktaran Şengönül, "Kampüsümüzde hayata geçirdiğimiz 'dumansız hava sahası' uygulaması, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize yönelik sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

        Şengönül, sadece yasaklayıcı bir anlayışla değil, bilinçlendirici, yönlendirici ve toplumu olumlu yönde dönüştürücü bir yaklaşımla hareket etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu uygulamanın zamanla tüm kampüsümüze ve ilçelerdeki yerleşkelerimize yayılmasını sağlayarak, tütünsüz bir üniversite iklimi oluşturmayı arzuluyoruz. Gençlerimizin temiz bir çevrede, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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