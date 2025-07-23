Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "dumansız hava sahası" uygulaması başlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesinde bazı alanlarda "dumansız hava sahası" uygulaması başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "dumansız hava sahası" uygulamasıyla, kampüs genelinde tütün ve tütün mamullerinin kullanımının engellenmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, kampüs içerisindeki açık ve kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına karşı farkındalık çalışmaları yürütülürken belirli bölgeler "dumansız alan" olarak işaretlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, sağlıklı nesillerin inşasında yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının sorumluluğu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tütün kullanımına karşı ortaya koyduğu güçlü iradenin yükseköğretim kurumları için yol gösterici nitelikte olduğunu aktaran Şengönül, "Kampüsümüzde hayata geçirdiğimiz 'dumansız hava sahası' uygulaması, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize yönelik sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.