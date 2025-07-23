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        Zara'da başarılı 84 öğrenciye bisiklet hediye edildi

        Sivas'ın Zara ilçesinde sınıf birincisi olan 84 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:19
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        Zara'da başarılı 84 öğrenciye bisiklet hediye edildi
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        Sivas'ın Zara ilçesinde sınıf birincisi olan 84 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Zara Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Hüseyin Önder sponsorluğunda ortaokul ve liselerde sınıf birincisi olan öğrenciler için Millet Bahçesi'nde bisiklet dağıtım töreni düzenlendi.

        Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, törende yaptığı konuşmada, eğitimin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ve eğitime desteklerinin devam edeceğini söyledi.

        Ortaokul ve liselerde sınıflarında birinci olan öğrencilere bisiklet hediye etme sözü verdiklerini belirten Çelik, "Bu sözümüzü de hayırsever iş insanımız Hüseyin Önder'in maddi ve manevi destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Başarı ödüllendirilir, siz başarılı oldukça biz sizlerin başarısıyla övüneceğiz, başarılarınızı ödüllendireceğiz." dedi.

        Konuşmanın ardından başarılı öğrencilere bisikletleri teslim edildi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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