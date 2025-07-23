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        Sivas'ta silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Arıdıcı (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:54
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        Sivas'ta silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Sivas'ta çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Arıdıcı (34), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Eğriköprü Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arıdıcı, kurtarılamadı.

        Arıdıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ahmet Arıdıcı ile aralarında husumet bulunan O.K. (36), dün, Eğriköprü Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arıdıcı ve O.K, aynı tüfekle birbirini bacaklarından vurarak yaralamıştı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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