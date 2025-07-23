Sivas'ta silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Ahmet Arıdıcı ile aralarında husumet bulunan O.K. (36), dün, Eğriköprü Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arıdıcı ve O.K, aynı tüfekle birbirini bacaklarından vurarak yaralamıştı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Arıdıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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