Sivas Valisi Şimşek, Zara'da taziye evi açılışına katıldı

Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, il ve ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altınkaya'nın yaptığı dua ile taziye evi hizmete açıldı.

Mehmet Akif Ersoy Cami avlusunda Zara Belediyesi tarafından yaptırılan ve yapımını iş insanı Kutup Akar'ın üstlendiği Şengül Akar Taziye Evi, Şimşek'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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