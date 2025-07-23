Sivas'ta üretilen bulaşık makinesi kapsülü ve parlatıcılar 32 ülkeye ihraç ediliyor

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta üretilen yerli bulaşık makinesi kapsülü ve parlatıcılar, 32 ülkeye ihraç ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 bin metrekare alanda faaliyet gösteren firmanın Türkiye Satış Müdürü Sefa Birkiye, AA muhabirine, kısa sürede bu kadar ilgi göreceklerini tahmin etmediklerini söyledi.

Bölgede iki firma olarak üretim yaptıklarını ifade eden Birkiye, cilt bakımı, kişisel bakım ürünleri ile DR kil ve bulaşık makinesi kapsülü ürettiklerini dile getirdi.

Kapsüllerin 4 yıllık bir AR-GE çalışması sonucu ortaya çıktığını anlatan Birkiye, "Müşterilerimize, tüketicilerimize daha iyi bir ürün sunabilmek için AR-GE merkezimizde detaylı bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve kendi kimya ekibimizle gerçekleştirdik." dedi.

- "Fuarlarda aktif olarak boy gösteriyoruz"

Birkiye, bulaşık makinesi kapsülleri ile parlatıcıları 32 ülkeye ihraç ettiklerini, iç piyasada ise yerel ve ulusal zincir marketlerde ürünlerin satışa sunulduğunu vurguladı.

Müşterilerin kaliteli ve ucuz ürün kullanmaları için piyasaya girdiklerini anlatan Birkiye, şöyle konuştu: "Yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin, milli değerlerimiz doğrultusunda üretilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir ürün. Yerli ve milli ürün her zaman ön plana çıkmaktadır. Biz de buna katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bulaşık makinesi kapsülümüz sıvı bulaşık deterjanı ve parlatıcı olarak satışa sunuluyor. Bunların tamamı ihraç edilen ürünler. Dünyanın dört bir yanında yapılan fuarlarda aktif olarak boy gösteriyoruz." Birkiye, ihracatın yanında iç piyasanın taleplerini de karşıladıklarına dikkati çekerek, ürünlerin kimyasal oranının az olduğunu belirtti. AR-GE çalışmalarında tamamen müşteri odaklı çalıştıklarını dile getiren Birkiye, "Tüketicilerden aldığımız dönüşler sonrası ciddi bir şekilde sahaya girmek için hazırlık yaptık. Ambalajından ürün içeriğine ve kimyasallarına kadar en kalitelisini, en iyisini yerli olarak nasıl sunabilirizin hesabını yaptık." diye konuştu.