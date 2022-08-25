Sivas'ta yenilenen semt pazarı hizmete açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta üstü kapatılarak modern hale getirilen perşembe pazarının açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törene Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bİlgin ile diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Öztürk, eserin mahalle halkına ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Sivas Belediyesinin her hafta bir proje açılışı gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, "Bugün de yine Abdulvahabigazi Mahallesi'nde çok güzel bir semt pazarının açılışını yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekinci ise hizmetlerinden dolayı Başkan Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Belediyenin ihtiyaç duyulan her yere hizmet götürdüğünü aktaran Ekinci, "Pazar, yeni haliyle mahallemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Esnafımıza da helalinden hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Bilgin de ekim ayının sonuna kadar her hafta bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

İhale edildiğinde 7 milyon lira olan projenin güncel tutarının 23 milyon lira olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Yine ihtiyaçlar doğrultusunda daha önce gündeme gelen salı, çarşamba ve pazartesi günleri kurulan pazar yerlerinin de üzerinin kapatılmasını esnafımızla görüşmüştük. İnşallah gelişmelere göre onları da tekrar değerlendirip revize ederek bu dönem içerisinde hayata geçirip geçirmeyeceğimizi pazarcı esnafımıza ileteceğiz. Pazarımız bir gün pazarcı esnafımıza diğer 6 gün açık otopark olarak mahallemize hizmet edecek. Yaklaşık 150 araçlık bir açık otopark var. Perşembe pazarının esnafımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından pazar yeri hizmete açıldı.

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