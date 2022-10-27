STSO Zara ve Gürün'de istişare toplantısı düzenledi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, ilçe istişare toplantıları kapsamında Zara ve Gürün'de oda üyeleriyle bir araya geldi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda iş insanlarının talep ve beklentilerini dinleyen Eken, 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İlçelerde düzenlenen ziyaretlerin ve istişare toplantılarının önemine değinen Eken, "Bu istişare toplantılarında yaptığımız çalışmaları anlatıyor, üyelerimizin taleplerini dinliyoruz. İlçelerimizdeki üyelerimizin hakkını nasıl savunacağız, üyelerimizin sorun ve sıkıntılarını nasıl çözeceğiz, Zara, Gürün, Kangal ve diğer ilçelerimizin turizmini nasıl geliştirebiliriz? Bu konuları konuşup tartıştık." ifadelerini kullandı.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi kapsamına alındığını aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Şimdi çabamız 1. OSB'nin, Gemerek, Şarkışla ve Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması, bundan sonraki işimiz bu. Birlik, beraberlik ile Demirağ OSB cazibe merkezi olsun diye nasıl mücadele verdiysek, yine aynı şekilde Sivas'ın tamamının alınması için de çalışacağız. Bunun için de ilçelerimiz bizlere tam destek verecek, arkamızda duracak. Bizler de Sivas'ın birlik ve bütünlüğünü Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha göstereceğiz. Bunu da hep beraber yapacağız."

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