Sivas'ta firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi 3 hükümlü yakalandı.
Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi 3 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamında örgüt üye oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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