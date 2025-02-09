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        Sivas'ta firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:07
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        Sivas'ta firari 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Sivas'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi 3 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamında örgüt üye oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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