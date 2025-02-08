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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:10 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 87 Emre Gökay), Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Dk. 38 Turgunboev), Tolga Ciğerci (Dk. 38 Bieganski) (Dk. 82 Pritchard), Charisis (Dk. 70 Bekir Böke), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Dk. 64 Salih Uçan), Fernandes (Dk. 78 Onur Bulut), Mario, Rashica (Dk. 89 Fahri Ay), Muçi (Dk. 54 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 64 Mustafa Hekimoğlu)

        Goller: Dk. 43 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Mario (penaltıdan) (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 47 Muçi, 90+4 Mario (Beşiktaş)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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