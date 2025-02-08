Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş (Dk. 87 Emre Gökay), Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Dk. 38 Turgunboev), Tolga Ciğerci (Dk. 38 Bieganski) (Dk. 82 Pritchard), Charisis (Dk. 70 Bekir Böke), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic, Manaj
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Dk. 64 Salih Uçan), Fernandes (Dk. 78 Onur Bulut), Mario, Rashica (Dk. 89 Fahri Ay), Muçi (Dk. 54 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 64 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 43 Emirhan Topçu, Dk. 90+4 Mario (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 47 Muçi, 90+4 Mario (Beşiktaş)
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