Sivasspor - Beşiktaş: 0-2

STAT:4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin (Dk.87 Emre), Sonko, Poungouras, Ziya (Dk.38 Azizbek), Tolga (Dk.38 Bieganski), Charisis (Dk.70 Bekir Turaç), Moutousammy, (Dk.82 Pritchard), Simic, Efkan, Manaj

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Dk.63 Salih), Fernandes (Dk.78 Onur), Rashica (Dk.89 Fahri), Joao Mario, Muçi (Dk.54 Semih), Immobile (Dk. 63 Mustafa Hekimoğlu)

GOLLER: Dk.44 Emirhan, Dk.90+3 Joao Mario (P) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Muçi, Joao Mario (Beşiktaş)

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken, Sivasspor 23 puanda kaldı.

9'uncu dakikada soldan Efkan'ın ceza alanına ortaladığı topa Manaj ile birlikte Simic hareketlendi. Uygun durumdaki Simic istediği vuruşu yapamayınca savunmada ayak koyan Masuaku tehlikeyi uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada sağ kanattan Simic'in pasında topla buluşan Moutousammy düzeltip sol ayağı ile sert ve düzgün vurdu, kaleci Mert topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada sol kanattan Masuaku'nun pasında Chamberlian şutunu çekti, Ali Şaşal köşeye iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada soldan Masuaku çizgiye kadar inerek arka direği ortaladı. İyi yükselen Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada ceza alanındaki Fernandes'in yerden plase vuruşunu kaleci Ali Şaşal köşeden son anda kornere çeldi.

45+7'nci dakikada soldan Azizbek'in ceza alanına gönderdiği ortaya Charisis dokundu, kaleci Mert topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Efkan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan sekip kornere çıktı.

55'inci dakikada Fernandes'in pasında soldan Immobile ceza alanına girdi. Immobile'nin çaprazdan yerden plasesini kaleci Ali Şaşal yatarak kontrol etti.

59'uncu dakikada kaleci Mert'in ceza alanı dışına çıkarak uzaklaştırmak istediği top orta alanda Simic'te kaldı. Onun kaleye göndermek istediği top yerden gidince savunma çıkardı.

65'inci dakikada orta alanda topu kontrol eden Efkan'ın kaleye şutunu Mert iki hamlede kontrol etti.