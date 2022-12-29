Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde sürü yönetimi elemanı kursu düzenlendi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Gürpınar köyünde açılan kursa 14 kişi katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, eğitimlerin küçükbaş hayvancılıkta verimin artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kursumuz, hayvan yetiştiriciliği alanında uzman eğitimcimiz Eğemen Tuncay tarafından verilmektedir. 104 saat sürecek kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek." dedi.

Eğemen Tuncay ise eğitimleri, Kangal, Akkaraman ırkı koyun yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgede her gün bir yetiştiricinin ağılında uygulamalı verdiklerini söyledi.

Eğitimlerin iş güvenliği ve sağlığı, sürü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakımı ve sağlığı konularında verildiğini dile getiren Eğemen, "Düzenlenen kurslarla 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi ile Kangal Akkaraman Koyun Yetiştiriciliği Birliğinin hizmetlerinden yararlanan köylülere teknik destek sağlamış olacağız." diye konuştu.

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