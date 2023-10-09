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        Sivas'ta Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu

        Sivas'ta bir balıkçının Kızılırmak kenarında bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:55
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        Sivas'ta Kızılırmak kenarında patlamamış top mermisi bulundu
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        Sivas'ta bir balıkçının Kızılırmak kenarında bulduğu patlamamış top mermisi imha edildi.

        Kızılırmak kenarında balık tutan Ahmet Gökçe (62) patlamamış top mermisi gördü. Askerliğini topçu olarak yapan Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekipler, top mermisini kontrollü olarak imha etti.

        Gökçe, gazetecilere balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.

        Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Patlamamış mermi buraya nasıl geldi, ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi." dedi.

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