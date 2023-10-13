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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:01
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan futbolcular katılmadı.

        İdmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyesi Faruk Taşseten'de takip etti.

        Diğer yandan idman sonrası Modou Barrow için antrenman sonrası sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi. Barrow, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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