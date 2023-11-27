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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:26
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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Dursun Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 CCL 254 plakalı yolcu otobüsü, Yaraşbeli mevkisinde Ömer Y'nin kullandığı SK 365 VG plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüsün yedek şoförü Ali Rıza Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan yolcular Aslı G. ile Ali E. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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