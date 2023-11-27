Sivas'ta yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Dursun Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 CCL 254 plakalı yolcu otobüsü, Yaraşbeli mevkisinde Ömer Y'nin kullandığı SK 365 VG plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsün yedek şoförü Ali Rıza Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan yolcular Aslı G. ile Ali E. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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