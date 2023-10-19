Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından denge çalışan futbolcular, birebir savunma ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa, 22 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.