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        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:21
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        Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek
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        EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu.

        Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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