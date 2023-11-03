GÜNCELLEME - Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan tutuklandı Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan tutuklandı.

Sivas'ta bir kadını sokakta darbedip saçından sürükleyen bıçaklı saldırgan tutuklandı.

Altuntabak Mahallesi'nde C.K, erkek arkadaşı olduğu ve bir süre önce ayrıldığı öne sürülen Ç.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle sokakta tartıştı.

Ç.K. darbedip saçından sürüklediği C.K'yi otomobiline bindirmeye çalıştı. Bu sırada bir kişinin binadan fırlattığı kavanoz, Ç.K'nin sırtına isabet etti.

Genç kadının yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, elinde bıçak bulunan Ç.K'yi ikna edip kızı bırakmasını sağladı.

Aracına binerek uzaklaşan Ç.K, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Zanlı Ç.K. emniyetteki işlemlerinin ardından polislerce adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcısının sorguladığı Ç.K, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.