Stat:BGGrup 4 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 84 Koita), Burak Kapacak (Dk. 46 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 65 Kvet), Barrow (Dk. 84 N'Jie), Manaj (Dk. 89 Hakan Arslan)

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan (Dk. 90 Mamadou), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 46 Coly), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 90 Özcan Şahin), Loshaj (Dk. 90 Muhammet Berkay Tekke), Ndao, Ethemi, Jackson (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin)

Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Vorobjovas, Dk. 58 Coly (İstanbulspor)

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