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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:46 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:46
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

        EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 84 Koita), Burak Kapacak (Dk. 46 Rodrigues), Charisis, Saiz (Dk. 65 Kvet), Barrow (Dk. 84 N'Jie), Manaj (Dk. 89 Hakan Arslan)

        İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan (Dk. 90 Mamadou), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 46 Coly), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Dk. 90 Özcan Şahin), Loshaj (Dk. 90 Muhammet Berkay Tekke), Ndao, Ethemi, Jackson (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin)

        Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Vorobjovas, Dk. 58 Coly (İstanbulspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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