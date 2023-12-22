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        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

        Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 23:59 Güncelleme: 23.12.2023 - 00:05
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        Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor
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        Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

        Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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