Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

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