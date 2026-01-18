Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu

        Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

        Sıcaklığın sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava il merkezi ve ilçelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

        İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğriköprü mevkisindeki bazı kısımları buz tuttu.

        - Şarkışla'da termometreler sıfırın altında 30,3'ü gösterdi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesi, gece sıfırın altında 30,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri olarak kayıtlara geçti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, günün en düşük sıcaklığının sıfırın altında 31,8 dereceyle ölçüldüğü Rize'nin İkizdere ilçesini, sıfırın altında 30,3 derece ile Şarkışla takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!

        Benzer Haberler

        Yakutistan değil Sivas: Termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi, şehirde ha...
        Yakutistan değil Sivas: Termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi, şehirde ha...
        Sibirya soğukları buz sarkıtları oluşturdu, ekipler harekete geçti
        Sibirya soğukları buz sarkıtları oluşturdu, ekipler harekete geçti
        HPV aşısı serviks kanserinden koruyor Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı...
        HPV aşısı serviks kanserinden koruyor Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı...
        Sivas'ta din görevlilerine Kur'an tilaveti eğitimi verildi Sivas İl Müftülü...
        Sivas'ta din görevlilerine Kur'an tilaveti eğitimi verildi Sivas İl Müftülü...
        Sivasspor, Bodrum maçına hazır
        Sivasspor, Bodrum maçına hazır
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı