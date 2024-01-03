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        Dağda ayağı kırılan avcıyı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

        Sivas'ın Divriği ilçesinde, jandarma ve AFAD ekipleri, avlanmak için gittiği dağda ayağı kırılan kişiyi hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:07
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        Dağda ayağı kırılan avcıyı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı
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        Sivas'ın Divriği ilçesinde, jandarma ve AFAD ekipleri, avlanmak için gittiği dağda ayağı kırılan kişiyi hastaneye ulaştırdı.

        İlçeye bağlı Gökçeharman köyünde avlanmak için araziye çıkan V.Y. (47) dengesini kaybederek düştü.

        Sağ ayağı kırılan V.Y, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

        V.Y, bölgeye giden ekiplerce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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