Dağda ayağı kırılan avcıyı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, jandarma ve AFAD ekipleri, avlanmak için gittiği dağda ayağı kırılan kişiyi hastaneye ulaştırdı.

İlçeye bağlı Gökçeharman köyünde avlanmak için araziye çıkan V.Y. (47) dengesini kaybederek düştü.

Sağ ayağı kırılan V.Y, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

V.Y, bölgeye giden ekiplerce Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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