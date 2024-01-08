Ulaş ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen tatbikat öncesi itfaiye eri Mustafa Çağlak, kurum müdürleri ve personele yangın önleme ve söndürme konusunda bilgi verdi.
Ardından Kaymakamlık bahçesinde yapılan tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.
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