Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen tatbikat öncesi itfaiye eri Mustafa Çağlak, kurum müdürleri ve personele yangın önleme ve söndürme konusunda bilgi verdi.

        Ardından Kaymakamlık bahçesinde yapılan tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Zara'da 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu
        Zara'da 10 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu
        Zara'da şehitler için albüm hazırlandı
        Zara'da şehitler için albüm hazırlandı
        Sivas'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sivas'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Muzaffer Sarısözen konserle anıldı
        Muzaffer Sarısözen konserle anıldı
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak