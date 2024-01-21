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        Sivas'ta fabrikada oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 işçi yaralandı

        Sivas'ta fabrikada kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu iki işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:58
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        Sivas'ta fabrikada oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
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        Sivas'ta fabrikada kaynak yapıldığı sırada oksijen tüpünün patlaması sonucu iki işçi yaralandı.

        Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında kaynak yapıldığı esnada oksijen tüpü patladı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan işçiler Y.A. (28) ve S.S. (30), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vücudunda ikinci derece yanık oluşan işçilerden Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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