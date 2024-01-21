Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta konuştu:

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ı her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ı her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilmesi dolayısıyla parti binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan Güler, Sivas'ın Selçuklu'nun başkenti olduğunu belirtti.

        Medeniyet değerlerinde iki mekanın çok önemli olduğunu vurgulayan Güler, "Bir tanesi yaşadığımız evimiz, diğeri de evimizin bulunduğu mahallemiz, şehrimiz, sokağımız. Biz, Sivas'ta bir ekosistem üreteceğiz." dedi.

        Sağlıkta, eğitimde, kültürde, üniversitesiyle ve sanayisiyle beraber belediye hizmetlerini çok iyi bir seviyede götürmeyi hedeflediklerini dile getiren Güler, "Sivas, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarıyla kararını verdi. Allah'ın izniyle çok kısa bir zaman içerisinde Sivas, her alanda sağlık ve eğitim sistemiyle, üniversitesi ve belediyesiyle, kültür ve sanat hizmetleriyle, sportif faaliyetlerle Anadolu'nun bir parlayan yıldızı, marka şehri olacak inşallah. Bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

        Güler, konuşmasının ardından AK Parti Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi.

        - "Bugün yeniden yola revan oluyoruz"

        Sivas Belediye Başkanı Bilgin, 5 yıllık görevi süresince gönüller kazandıklarını ve kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

        Sivas'a yeniden hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bilgin, "Bugün yeniden yola revan oluyoruz. Bizi biz yapan güzel memleketimize, şehrimize bir kez daha hizmet etmek üzere aziz milletimizden yetki istemek için sahalara çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

        Yeniden görev verilmesi halinde yapacağı projeler hakkında bilgi veren Bilgin, ülkeye, millete ve şehre aşkla hizmet etmeye talip olduğunu dile getirdi.

        Programa AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sivas´ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı
        Sivas´ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı
        Sivas'ta fabrikada oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
        Sivas'ta fabrikada oksijen tüpünün patlaması sonucu 2 işçi yaralandı
        EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Sumudica´nın basın toplantısı sırasında gazeteciler salonu terk etti
        Sumudica´nın basın toplantısı sırasında gazeteciler salonu terk etti
        Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Sivasspor Asbaşkanı Kızılırmak: Bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya ge...
        Sivasspor Asbaşkanı Kızılırmak: Bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya ge...