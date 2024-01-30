Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Abdulkadir Parmak, Sivasspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.
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