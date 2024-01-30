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        Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:55 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:55
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        Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile yollarını ayırdı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Abdulkadir Parmak, Sivasspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi.

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