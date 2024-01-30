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        Bartuğ Elmaz imzayı attı

        SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor, Fenerbahçe´den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:20
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        Bartuğ Elmaz imzayı attı
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        SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor, Fenerbahçe´den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı. 

        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren  Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Bartuğ Elmaz, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 19 Şubat 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya'ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe'de görev yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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