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        Sivasspor yeni transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. İyi transfer yapmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:38
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        Sivasspor yeni transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. İyi transfer yapmak istiyoruz." dedi.

        Uygun, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Şubat Cuma günü MKE Ankaragücü ile zor maç oynayacaklarını belirterek, rakiplerinin organizasyon anlamında iyi olduğunu ve güçlü bir kadrosunun bulunduğunu söyledi.

        MKE Ankaragücü'nün sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadroya ve iyi bir taraftara sahip olduğunu aktaran Uygun, "Büyük bir ihtimalle tribünde olacağım.​​​​​​​ Bu maçta bulunmamak bizim adımıza üzüntü verici. Futbol adına güzellikleri sergilemeye, oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya, kazanmak adına da sahada mücadele etmek için Ankaragücü deplasmanına gideceğiz. Allah'ın izniyle puanlarla dönerek taraftarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Uygun, yeni transfer Bartuğ Elmaz'ın iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Defansif ön libero anlamında Türkiye'de gördüğüm en iyi ön liberolardan biri dediğim Yunus Emre Konak'tı. Yunus, İngiltere'ye transfer oldu. Ben onun tarzında, benim zamanımda bir Tugay Kerimoğlu'nu görmüştüm. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde, daha öne doğru oynamayı seven, çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartuğ'u takımımıza kattık. Kiralık olarak kattık ama onun takıma çok katkı yapacağını, oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Bartuğ, Galatasaray altyapısında yetişip, Avrupa'ya gidip sonrasında Fenerbahçe'ye dönmüş bir yetenek. Bizde de güzel şeyler yaparak, kendini tamamlayıp hayal ettiklerini başaracaktır. Malum Türkiye'de artık yetenekli futbolcu çok çıkmıyor. En son Arda Güler'i çıkarttık. Onu da Real Madrid'e göndermiştik. Biraz tabii altyapılardaki antrenman eksiklikleri, onların büyük takımlarda veya yukarılarda sakatlanmalarına yol açsa da bu yetenekli çocuklarımızın neler başarabildiğini tüm Türkiye'ye gösterdiler. Biz o yüzden altyapılarımıza verdiğimizden daha fazla değer vermek zorundayız. Bartuğ da iyi bir yetenek ve iyi bir kalite. Çok da güzel bir kumaşı var. İnşallah güzel bir şekilde işleyip, o da burada oynadığı oyunla herkesin sevgilisi haline gelmek için var gücüyle çalışacaktır. Biz de ona gerekli desteği vereceğiz diye düşünüyorum."

        Takım olarak iyi transferler yapmak istediklerini anlatan Uygun sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bazı futbolcularla görüşüyoruz. Gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. Menajerler bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. Yaklaşık 7-8 kişiyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Eğer halledebilirsek 1 hafta içerisinde 3-4 futbolcuyu transfer edeceğiz. İyi transfer yapmak istiyoruz."

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