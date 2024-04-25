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        Zara'da Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi kuruldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:18
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        Zara'da Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi kuruldu
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        Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu.

        Zara Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan meyve bahçesinde ilk fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu.

        Belediye Başkanı Fatih Çelik, daha güzel ve yeşil bir Zara için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Hayata geçirilen meyve bahçesine ilk etapta 500 meyve fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "Bizi en mutlu eden düşünce ise bu ağaçlarımızdan çocuklarımız ve halkımızın istifade edebilecek olmasıdır." dedi.

        Elma, armut, dut, erik olmak üzere birçok meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Çelik, binlerce meyve fidanından oluşacak halka açık bir meyve bahçesi için dikim ve bakım çalışmalarına ilkbahar döneminde devam edileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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