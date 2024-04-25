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        Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde doğada yiyecek arayan anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:55
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        Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi
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        SİVAS’ın Suşehri ilçesinde doğada yiyecek arayan anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Suşehri ilçesinde Kösedağ bölgesinde yürüyüşe çıkan Salih Güleç, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavru ayı bir süre bölgede gezindi. Cep telefonu ile görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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