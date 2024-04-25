Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken görüntülendi

SİVAS’ın Suşehri ilçesinde doğada yiyecek arayan anne ve yavru ayılar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suşehri ilçesinde Kösedağ bölgesinde yürüyüşe çıkan Salih Güleç, baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve iki yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavru ayı bir süre bölgede gezindi. Cep telefonu ile görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.