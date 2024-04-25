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        Sivas'ta Filistin için insan zinciri oluşturuldu

        Sivas'ta üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla insan zinciri oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:29
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        Sivas'ta Filistin için insan zinciri oluşturuldu
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        Sivas’ta üniversite öğrencileri İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla insan zinciri oluşturdu.

        Filistin Dayanışma Grubu'nun etkinliğinde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde insan zinciri oluşturuldu.

        Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İHH Sivas Başkanı Efe Zileli, üniversite öğrencileri, kadınlar ve çocukların da katıldığı protestoda katılımcılar üniversite hastanesinden merkez kafeterya önüne kadar slogan atarak yürüdü.

        Grup adına konuşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Resul Yücel, İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşan 34 bin kişinin şehit olduğunu, 100 bine yakın kişinin ise yaralandığını söyledi.

        Yücel, soykırım bitene kadar protestoları devam ettireceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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