Sivas'ta Filistin için insan zinciri oluşturuldu

Grup adına konuşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Resul Yücel, İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk, yaşlı ve kadınlardan oluşan 34 bin kişinin şehit olduğunu, 100 bine yakın kişinin ise yaralandığını söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İHH Sivas Başkanı Efe Zileli, üniversite öğrencileri, kadınlar ve çocukların da katıldığı protestoda katılımcılar üniversite hastanesinden merkez kafeterya önüne kadar slogan atarak yürüdü.

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