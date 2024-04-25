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        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:40 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:40
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        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, hücum bölgesine bindirme, şut ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

        EMS Yapı Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

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