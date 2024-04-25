Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor, 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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