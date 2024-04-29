Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un forveti Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:40 facebook

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