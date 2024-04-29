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        Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un forveti Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:40
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        Rey Manaj, Sivasspor'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un forveti Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla bir sezonda en fazla gol atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

        Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, ligin 34. haftasında iç sahada oynanan TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rey Manaj, ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti ve Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki en skorer oyuncusu oldu.

        Rey Manaj'ı 2013-2014 sezonunda 17 golle Aatif Chahechouhe, 2011-2012'de 15 golle Michael Eneramo, 2007-2008'de 14 golle Mehmet Yıldız, 2019-2020'de 13 golle Mustapha Yatabare, 2017-2018'de 13 golle Arouna Kone ve 2020-2021 sezonunda 11 golle Max Gradel takip etti.

        Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 21 golle zirvede yer alan Galatasaraylı Mauro Icardi ve 20 golle ikinci sırada bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun ardından 18 golle üçüncü sırada bulunuyor.

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