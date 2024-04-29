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        Sivas'ta tekerleğin içine sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

        Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında araç lastiği içerisinde yavrulayan kedinin sıkışan yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:44
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        Sivas'ta tekerleğin içine sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
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        Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında araç lastiği içerisinde yavrulayan kedinin sıkışan yavrularını itfaiye ekipleri kurtardı.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki doğal gaz borusu üzerinde bulunan otomobil tekerleğinin içerisinden kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Apartmana gelen ekipler, tekerleği doğal gaz borusu üzerinden indirerek 4 kedi yavrusunu sıkıştıkları yerden kurtardı ancak birinin öldüğü belirledi.

        Bodrum kata yapılan yuvaya yerleştirilen anne ve 3 kedi yavrusunun bakımını apartman sakinleri üstlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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