Sivas'ta tekerleğin içine sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Bodrum kata yapılan yuvaya yerleştirilen anne ve 3 kedi yavrusunun bakımını apartman sakinleri üstlendi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki doğal gaz borusu üzerinde bulunan otomobil tekerleğinin içerisinden kedi sesi geldiğini fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.