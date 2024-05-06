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        Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:41
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        Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

        Ligde son olarak 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

        Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde VavaCars Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.

        Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

        Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Ligin 35. haftasında dün deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Sivasspor, ligin 36. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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