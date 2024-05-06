Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Ligde son olarak 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde VavaCars Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.
Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Ligin 35. haftasında dün deplasmanda Galatasaray'a 6-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sivasspor, ligin 36. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
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