Sivasspor'un ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde son olarak 30. haftada deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a 4-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

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