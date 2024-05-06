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        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:58
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        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Koyulhisar'da çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

        İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.

        Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

        Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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