Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Sevinç, "Cadde ve sokaklarımızda hasar tespit çalışmaları AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldıktan sonra en kısa zamanda inşallah onarım çalışmalarına başlayacağız. İlçemize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın." dedi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

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