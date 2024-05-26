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        Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:42
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        Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

        İlçede dün yaşanan selden etkilenen Gönen, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde Akıncılar Belediyesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten Sevinç, "Cadde ve sokaklarımızda hasar tespit çalışmaları AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldıktan sonra en kısa zamanda inşallah onarım çalışmalarına başlayacağız. İlçemize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın." dedi.

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