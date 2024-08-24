Sivasspor-Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup olan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Uygun, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyirciye sitem ederek, "Öncelikle seyirciden rica ediyorum. Elimizdeki kadro yapısı bu. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncular performans olarak daha hazır değil. Ve şu andaki kadromuzla da mücadele etmeye çalışan çocuklara sahip çıkmak lazım." dedi.