Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik hücum varyasyonları çalışamasının ardından çift kale maç yaptı.
Ülkelerinin milli takım kampından dönen Azizbek Turgunboev, Emirhan Başyiğit ve Samuel Moutoussamy kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başladı.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK arasında BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
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