Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törende şehidin polis memuru eşi Semih Yılmaz, tabuta sarılarak "İzin aldık Sivas'a gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin Sivas'ı, bugün yola çıkacaktık." diyerek gözyaşı döktü.

Yılmaz'ın annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı da kızlarının tabutuna sarılarak bir süre ağladı. Şehidin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Polis Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze törenine, şehit Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehidin meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.