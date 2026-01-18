Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 18.01.2026 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

        İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada, aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Doğal güzellikleriyle dikkati çeken yayla, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulmasıyla sessizliğe büründü.

        Öte yandan Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş, Belediye Başkanı Bora Karakullukcu ve kurum amirleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Yaylanın bulunduğu ormanlık alanın çok sayıda yabani hayvana ev sahipliği yaptığını belirten Kukuş, vatandaşlardan doğaya yem ve yiyecek bırakmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Meşhur tostçu, soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı
        Meşhur tostçu, soğuk havada şov yapmak isterken kendini yaktı
        Sivas'ta kar, yerini soğuk havaya bıraktı
        Sivas'ta kar, yerini soğuk havaya bıraktı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 517 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 517 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu
        Sivas'ta Kızılırmak Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu
        Yakutistan değil Sivas: Termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi, şehirde ha...
        Yakutistan değil Sivas: Termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi, şehirde ha...
        Sibirya soğukları buz sarkıtları oluşturdu, ekipler harekete geçti
        Sibirya soğukları buz sarkıtları oluşturdu, ekipler harekete geçti