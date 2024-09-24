Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de bütün hastanelerdeki tek kişilik ve çift kişilik yatak dediğimiz, özellikli ve iyi yatak oda oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı." dedi.

Sivas'ta bir otelde düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Memişoğlu, Selçuklu'nun ilim merkezi Sivas'ta bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu belirtti.

Sivas'ın Türk ve İslam medeniyetinin merkezi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bu şehir, Selçuklu'nun başşehri, Osmanlı'nın eyalet şehri hep iyilik tarafında olmuş, kurtuluş mücadelesinde, medeniyetlerin yeniden ayağa kalkmasında öncü olmuş." diye konuştu.

"Biz kötüye, kötü birisine neden kötülük yaptığını söylemekten çok, esasında iyilik tarafı ne yaptı onu tartışmamız gerekir. Bizler eğer üretmezsek, daha çok çalışmazsak, birliktelik sergileyip, kötü medeniyetten daha güçlü olmazsak maalesef bugün gördüğümüz sahneleri dünya üzerinde hep görürüz. Onun için buradaki her bir ferdin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde medeniyetimizi yeniden diriltip, kuvvetli hale getirme çabasında sorumluluk sahibi olduğunu bilmesini isterim. Bizler bu iyiliği daha güçlü hale getirmemiz lazım ki kötülük istediğini yapamasın."

- "45 bin canın katledilmesine dayanamıyorum"

Bir genel cerrah olarak bir canın kurtarılması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Memişoğlu, "45 bin canın katledilmesine dayanamıyorum. Dile kolay geliyor 45 bin. Esasında bu soykırım." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, üretmek ve çalışmak gerektiğine dikkati çekerek, "Her bir vatandaşın bu medeniyete katacağı şeyi hesaplaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözü bugün Birleşmiş Milletler'de her liderin söyleyemeyeceği bir sözdür. O, bizim için esasında sadece bir lider değil, medeniyetimizin yeniden ayağa kalkması için bir semboldür. Hepimizin, farklı fikirden de olsa farklı zikirden de olsa bunu böyle görüp, ayağa kalkmamız için birlikte hareket etmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.