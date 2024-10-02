Gemerek'te su depoları denetlendi

Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Çevre Sağlığı teknisyeni Habib Türkoğlu, köylerin içme ve kullanma su depolarında incelemelerde bulunarak, köy muhtarlarına hijyen ve temizlik konusunda hizmet içi eğitim verdi.

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