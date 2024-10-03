Gemerek Devlet Hastanesine atanan uzman hekim göreve başladı
Gemerek Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Tuğba Demir görevine başladı.
Gemerek Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Tuğba Demir görevine başladı.
2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Demir, meslek hayatına Malatya'nın Darende ilçesinde acil servis pratisyen hekimi olarak başladı.
Daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde 4,5 yıl görev yapan Demir, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Gemerek Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.
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