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        Gürün'de jandarma öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verdi

        Sivas'ın Gürün ilçesinde öğrencilere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:39
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        Gürün'de jandarma öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verdi
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde öğrencilere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Gürün ilçesi Davulhüyük İlköğretim Okulu'nda öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verdi.

        Ekipler, jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve jandarmayı sevdirmek amacıyla hazırlatılan "Tim Jandarma" çizgi filmini de öğrencilerle izledi.

        Jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

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