Gürün'de jandarma öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verdi
Sivas'ın Gürün ilçesinde öğrencilere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi düzenlendi.
Sivas'ın Gürün ilçesinde öğrencilere yönelik kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Gürün ilçesi Davulhüyük İlköğretim Okulu'nda öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma eğitimi verdi.
Ekipler, jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve jandarmayı sevdirmek amacıyla hazırlatılan "Tim Jandarma" çizgi filmini de öğrencilerle izledi.
Jandarma ekipleri öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.
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