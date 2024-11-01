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        Sivas'ta tuz çalısı ile mera ıslah çalışması başlatıldı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde, hayvancılıkta et ve süt verimini artırdığı tespit edilen, kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli tuz çalısının dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 01.11.2024 - 17:08
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        Sivas'ta tuz çalısı ile mera ıslah çalışması başlatıldı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde, hayvancılıkta et ve süt verimini artırdığı tespit edilen, kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli tuz çalısının dikimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuşkayası köyünde mera ıslah amaçlı tuz çalısı dikimlerine başlanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Kuşkayası köyünde 500 dekar alana tuz çalısı dikildiğini belirtti.

        Sivas'ta yaklaşık 830 bin hektarlık mera varlığının yaklaşık yüzde 70'inin zayıf vasıflı olduğuna işaret eden Yıldız, "Amacımız ilimizdeki meralardan daha fazla istifade edilmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesidir." ifadesini kullandı.

        Projenin önemine dikkati çeken Yıldız, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 55 bin tuz çalısı fidanını 500 dekar alana dikeceğiz. Kuraklığa dayanıklı bu bitkinin gelişimini tamamladıktan sonra mera hayvancılığı için önemli olacak. Tuz çalısı, yoncaya eşdeğer bir besin kalitesi olduğu için hayvanların beslenmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Bunun dışında yine meralardan daha fazla yararlanmak için güneş enerjili veya cazibeli hayvan içme suyu tesisleri de yapıyoruz."

        Konuşmaların ardından Yıldız, DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mustafa Doğan, Tarım Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Birliği Müdürü Fırat Sungur, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve davetlilerin katılımıyla tuz çalısı dikimi yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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